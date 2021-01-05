За словами родичів чоловіка, того дня він їхав до столиці.

Пасажири електрички, яка їхала з Ніжина до Києва, виявили в одному з вагонів мертвого чоловіка. Інцидент стався 4 січня.

На місце викликали медиків, а ті повідомили про смерть людини в поліцію. Про це інформує портал mynizhyn.com.

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Водночас джерела видання "Обозреватель" у правоохоронних органах зазначили, що загиблим виявився місцевий житель 1951 року народження, на його тілі не виявили ознак насильницької смерті.

За словами родичів чоловіка, того дня він їхав до столиці.

Причини його смерті повинна встановити судово-медична експертиза. Поліцейські проводять за даним фактом розслідування.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі в новорічну ніч чоловік до смерті побив співмешканку, що заразила його венеричною хворобою.

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Автор: УНІАН