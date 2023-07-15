Снаряд здетонував, а чоловік отримав поранення несумісні з життям.

У Херсоні чоловік намагався самостійно розібрати боєприпас і це закінчилося для нього трагічно. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"Ймовірно, 59-річний чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі. Той здетонував, через що херсонець отримав поранення несумісні з життям", - інформує Прокудін.

Голова Херсонської ОВА нагадав, що розмінування територій - це робота професіоналів, які знають, як безпечно вирішувати такі ситуації. Тому в разі виявлення якихось вибухонебезпечних предметів необхідно звернутися до рятувальників або поліцейських.

Відео дня

Мінна небезпека в Україні

Як повідомляв УНІАН 11 липня, на Житомирщині чоловік підірвався на міні, проігнорувавши попередження. Родина поїхала на заміновану територію до лісового масиву поблизу с. Рудні-Хочинської, Олевської громади, збирати чорниці.

В поліції повідомили, що перед знаком "В’їзд заборонено" та "Стоп міни!" чоловік висадив свою сім’ю, а сам, піднявши шлагбаум, поїхав далі.

На ґрунтовій дорозі, вже на забороненій території, автівка натрапила на міну. Після цього стався вибух, 23-річний водій загинув на місці.

Вас також можуть зацікавити новини: