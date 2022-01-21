Франківець раніше притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

Поліцейські Івано-Франківська затримали чоловіка, який погрожував підірвати квартиру, де перебував разом із 10-річною донькою.

Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської поліції.

"20 січня о 2-й ночі на лінію 102 надійшло повідомлення від 35-річного чоловіка. Він повідомив, що замінував двері квартири й погрожував підірвати себе із 10-річною донькою, якщо не приїде його колишня дружина. На місце події оперативно прибули патрульні, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші екстрені служби", - повідомляють правоохоронці.

Читайте такожВ Одесі чоловік зарізав знайомого через тарілку з-під холодцю (фото, відео)Після тригодинних перемовин із чоловіком, залучивши товариша франківця, поліцейські зайшли у квартиру. У цей час чоловік тримав у руках ніж. Завдяки злагодженим діям його затримали. В результаті ніхто не постраждав. Під час огляду помешкання вибухових пристроїв не виявили, утім вибухотехніки вилучили страйкбольну гранату.

Дитину заспокоїли та передали матері.

Правопорушника, який був у стані сп’яніння, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що франківець раніше притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

"Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) та ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Житомирі затримали чоловіка, який хотів отруїти вагітну дружину.

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