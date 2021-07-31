Причина виникнення пожежі встановлюється / dsns.gov.ua
В Івано-Франківську сталася пожежа у дев’ятиповерховій будівлі гуртожитку Національного медичного університету.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
До Служби порятунку о 21:21 надійшло повідомлення про пожежу на п’ятому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку. До місця виклику негайно були направлені пожежно-рятувальні підрозділи, які ліквідували пожежу.
З приміщення було евакуйовано 88 осіб (іноземці, студенти Івано-Франківського національного медичного університету).
dsns.gov.ua
Постраждалих внаслідок пожежі немає.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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