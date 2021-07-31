Постраждалих внаслідок пожежі немає.

В Івано-Франківську сталася пожежа у дев’ятиповерховій будівлі гуртожитку Національного медичного університету.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

До Служби порятунку о 21:21 надійшло повідомлення про пожежу на п’ятому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку. До місця виклику негайно були направлені пожежно-рятувальні підрозділи, які ліквідували пожежу.

З приміщення було евакуйовано 88 осіб (іноземці, студенти Івано-Франківського національного медичного університету).

Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Катерина Гірник