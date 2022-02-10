На горе-водія правоохоронці склали низку адмінпротоколів.

У місті Бориспіль Київської області чоловік керував авто Mazda без посвідчення водія та з ознаками алкогольного сп’яніння, в’їхав у п’ять припаркованих машин, а під час спілкування з правоохоронцями кричав та використовував нецензурну лексику. Зловмисника вже покарали.

ДТП в Борисполі сталися у середу ввечері, 9 лютого, на вул. Головатого, йдеться у Telegram-каналі Патрульної поліції Київської області.

На місці аварій правоохоронці з’ясували, що зловмисник в’їхав у припарковані ВАЗ, Mitsubishi, Toyota, Hyundai та Audi. В результаті аварій ніхто не постраждав.

Пізніше співробітники поліції поговорили з водієм Mazda і помітили у нього явні ознаки сп’яніння. За даними правоохоронців, чоловік не захотів перевіряти рівень алкоголю в крові й поводився зухвало: не реагував на зауваження, нецензурно висловлювався та кричав.Читайте також"Нокаут" від таксиста в Києві після прохання: темношкірий хлопець поскаржився на побиття (фото)

Зловмисника доставили до відділку, на нього склали низку адміністративних матеріалів: два протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП), протокол за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), протокол за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), протокол за ст. 173 (Хуліганство) та винесено постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом без посвідчення водія) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше стало у ніч на 2 лютого в Шевченківському районі Києва на Нивках "неадекват" на джипі кілька разів врізався в стовп вуличного освітлення, а потім швидко їхав дорогою та різко повернув.

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