На вулиці Басейній в центрі Києва сталась масштабна аварія, в якій зіштовхнулися 6 автомобілів.
Читайте такожУ Києві зранку виникли сильні затори: які вулиці варто об'їхати (мапа)
Як повідомляє «Магнолія-ТВ», інцидент стався через ожеледицю. Згодом з’ясувалося, що ковзанка на дорозі з’явилася через прорив водопроводу.
Спочатку зіштовхнулися 4 автівки: Mercedes, Ford, Hyundai та Mitsubishi.
Через кілька хвилин, оминаючи побитий транспорт, військовий ЗІЛ зіткнувся з легковим автомобілем Renault.
В інциденті ніхто не постраждав. На місце прибули комунальники, які почали ліквідовувати аварійну ситуацію.
Більше новин на тему
- Маршрутка збила пішохода на переході: смертельна ДТП в Києві потрапила на відео
- У Миколаєві поліція затримала екс-нардепа за п'яне водіння - той влаштував скандал у відділку (відео)
- На Яворівському полігоні перекинулась вантажівка з військовими, є постраждалі (фото, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram