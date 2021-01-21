У пригоду потрапила і військовий "ЗІЛ", що оминав побитий транспорт.

На вулиці Басейній в центрі Києва сталась масштабна аварія, в якій зіштовхнулися 6 автомобілів.

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Як повідомляє «Магнолія-ТВ», інцидент стався через ожеледицю. Згодом з’ясувалося, що ковзанка на дорозі з’явилася через прорив водопроводу.

Спочатку зіштовхнулися 4 автівки: Mercedes, Ford, Hyundai та Mitsubishi.

Через кілька хвилин, оминаючи побитий транспорт, військовий ЗІЛ зіткнувся з легковим автомобілем Renault.

В інциденті ніхто не постраждав. На місце прибули комунальники, які почали ліквідовувати аварійну ситуацію.

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Автор: Дмитро Захаров