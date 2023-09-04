Бабуся залишила потерпілу разом з 4-річним хлопчиком на пішла до магазину.

В Одесі 2-річна дитина випала з вікна квартири на восьмому поверсі багатоповерхівки.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, про подію, що сталася 3 вересня на вулиці Ядова, у правоохоронні органи повідомили медики.

Потерпілу ушпиталили до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні у важкому стані.

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За попередньою інформацією, дівчинку, якій всього один рік та одинадцять місяців, разом із 4-річним братиком мати на деякий час привезла до бабусі.

Зі слів літньої жінки, вона ненадовго залишила онуків самих та пішла до магазину.

"За цей час дівчинка імовірно забралася на підвіконня, сперлася на москітну сітку та випала з вікна. Лікарі діагностували потерпілій закриту черепно-мозкову травму голови, струс головного мозку та інші ушкодження тіла", - повідомили у поліції.

Родина раніше не потрапляла у поле зору правоохоронних органів та на обліку соціальних служб не перебувала. Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

Як повідомляв УНІАН, у Білогородці на Київщині втопився 4-річний хлопчик. За даними поліції, повідомлення про зникнення дитини надійшло до правоохоронців від батьків біля 2 вересня. Понад 100 осіб були задіяні до пошуків хлопчика, по сліду йшли службові собаки, місцевість обстежували за допомогою дрона. Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

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