У 25-річного чоловіка виявили 2 кг препарату α-PVP.

В Одесі затриманий житель Херсонської області при спробі відправити поштою партію психотропів.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Затримано 25-річного чоловіка в курортному районі "Аркадія", на вулиці Гагарінське плато, під час спроби відправити поштою партію (0,5 кг) препарат α-PVP (альфа-пірролідинопентіофенон) до Києва та Херсона.

Під час обшуку в квартирі, яку орендував зловмисник, правоохоронці вилучили ще півтора кілограми речовини, електронні ваги, мобільні телефони, в яких міститься листування з замовниками "товару", а також пістолет. Все вилучене направлено на експертизу.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поки йому оголосили підозру за ч.1 і ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу. Питання про притягнення чоловіка до відповідальності за незаконне поводження зі зброєю буде вирішуватися після висновків експертизи.

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Довідка УНІАН. α-PVP ( альфа-пірролідінопентіофенон або альфа-пірролідіновалерофенон) - синтетичний психостимулятор. У 2016 році в США поширювалася інформація про те, що α-PVP перетворює людей в "зомбі", в штаті Флорида спостерігалися випадки агресивної поведінки і канібалізму, причиною якого назвали вживання α-PVP. Однак достеменно невідомо, чи став саме цей психотроп причиною такої поведінки.

Побічні дії через його вживання бувають дуже серйозними, аж до летального результату. Смерть часто настає від передозування. У споживачів речовини можуть спостерігатися марення, галюцинації, схильність до самоушкодження, сплутаність свідомості, панічні атаки та інше.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України під час спецоперації у Києві та Запорізькій області заблокувала канал збуту в Україні контрабандних екстазі та кокаїну.

Автор: Лариса Козова