Пенсіонерку забризкали з газового балончика і вдарили ногою по голові.

У Суворовському районі Одеси іноземець зі своєю подругою побили і пограбували 76-річну жінку.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався ввечері 15 липня на вулиці Луцькій.

"Про подію правоохоронцям повідомив перехожий, до якого за допомогою звернулася 76-річна потерпіла. Жінка пояснила, що якийсь чоловік з дівчиною забризкали їй обличчя сльозогінною речовиною і зірвали з плеча сумку. Щоб вона відпустила її і перестала чинити опір, пенсіонерку били, зокрема вдарили ногою по голові", - розповіли у главку.

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Медики надали постраждалій допомогу, а поліцейські, отримавши прикмети зловмисників, протягом години встановили їхні особи та місце перебування.

Правопорушників затримали за місцем проживання. Це 32-річний громадянин іноземної держави і 22-річна одеситка. Обоє мають судимості: чоловік за тяжкі, а жінка за майнові злочини.

Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Обом оголошено підозру за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу ("розбій"). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.

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Автор: Лариса Козова