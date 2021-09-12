На кадрах можна бачити, що після удару урною дівчина кидається на кривдника.

В Одесі розлючений чоловік кинув важку урну зі сміттям в дівчину, а потім побив її в ході бійки.

Відео очевидців з місця подій опубліковано в Telegram-каналі XYDESSA. На кадрах можна бачити, що після удару урною дівчина кидається на кривдника, а через хвилину лежить на землі, її явно вдарили по голові. Нападника прогнали перехожі.

Причини конфлікту невідомі. Постраждала самостійно встала і зажадала в очевидців припинити зйомку.

На відео присутня сцена насильства і ненормативна лексика

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Раніше в Миколаєві пасажири маршрутки побили водія фури, у якого до цього стався конфлікт з водієм пасажирського автобуса.

За даними видання, водії не поділили дорогу і влаштували "обмін люб'язностями", в ході руху сигналячи і лаючись один з одним. Під час того, як маршрутка зупинилася, фура її наздогнала і "затиснула" на зупинці.

Водій DAF вискочив з кабіни, прибіг до маршрутника і кілька разів бризнув з газового балончика йому в обличчя. Газ потрапив в салон, що викликало гнів у пасажирів. Вони вийшли з салону і побили водія фури. Той навіть намагався сховатися у своєму авто, але його дістали і звідти. Постраждала навіть частина обшивки вантажівки, а конфлікт вдалося припинити лише прибулим поліцейським.

Автор: Дмитро Захаров