Серед білого дня 16-річні правопорушники відібрали у дитини сумку з двома мобільними телефонами вартістю близько 15 тис.грн.

В Одесі двоє підлітків пограбували 11-річного хлопчика.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, про НП, що сталася на вулиці Космонавтів, повідомила мати потерпілого.

"Серед білого дня 16-річні правопорушники відібрали у дитини сумку з двома мобільними телефонами вартістю близько 15 тис. грн. Поліцейські через кілька днів розшукали юнаків, які зізналися, що продали гаджети, а гроші витратили на розваги", - розповіли в главку.

Наразі встановлюється місцезнаходження майна. Дії підлітків слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України як грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

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Автор: Лариса Козова