В ході обшуків вилучено пристосування для глушіння сигналів мобільного зв'язку, автомобіль, більш як 400 тисяч гривень і чорнові записи.

Сьогодні в Одесі поліція проводить обшуки у понад 10 представників криміналітету.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, перевіряється їх причетність до встановлення та розповсюдження злочинного впливу.

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За попередньою інформацією, деякі із згаданих одеситів, у яких проводять обшуки, мають зв'язки з представниками злочинного світу, в тому числі «злодіями в законі». Крім того, вони можуть бути причетні до організації та діяльності угруповань, які спеціалізувалися на грабежах і крадіжках і вже потрапляли в поле зору правоохоронців.

З метою отримання доказів причетності фігурантів до протиправної діяльності правоохоронці провели санкціоновані обшуки в місцях їх проживання. Виявили та вилучили кошти для глушіння сигналів мобільного зв'язку, автомобіль, більш як 400 тис. грн готівки в різній валюті, документи на різні прізвища, мобільні телефони, електронні носії інформації, а також чорнові записи, що містять докази злочинних намірів зловмисників.

Слідчо-оперативні дії поки тривають. Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів діям кожного підозрюваного буде дана правова кваліфікація, додали в поліції.

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Автор: Лариса Козова