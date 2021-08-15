За попередніми даними, площа пожежі досягла 1 тис. кв. метрів.

В Одеській області на території приватного порту "ТІС" горить склад.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, зараз відкритим полум'ям горить окремо розташований склад.

Орієнтовна площа пожежі – 1 тис. кв. м.

На підприємстві стверджують, що горить порожнє складське приміщення.

"На даний час для оперативної локалізації пожежі залучено необхідну кількість пожежних бригад підприємства, а також із села Візирка, міст Южне та Доброслав. Небезпеки для працівників порту і жителів довколишніх сіл немає. Ситуація контролюється", – заявляють на підприємстві.

Трансінвестсервіс (ТІС) - найбільший приватний стивідорний оператор в Україні. Компанія оперує власними вантажними терміналами в Малому Аджалицькому лимані, в акваторії порту "Південний".

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Автор: Лариса Козова