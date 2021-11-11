Підроблені сертифікати щомісяця отримували близько 100 осіб.

В Одесі правоохоронці викрили схему підробки COVID-сертифікатів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Одеської обласної прокуратури, схема викрита прокурорами спільно з поліцією та СБУ в одній з поліклінік Суворовського району міста.

"До складу групи осіб, причетних до схеми поширення фальсифікованих COVID-сертифікатів, входили медичні працівники одного з центрів первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема, злочинну схему розробили жінка-лікар зі своїм знайомим", - розповіли у прес-службі.

Згідно зі схемою, приятель медика, ставши посередником, отримував від клієнтів гроші і передавав медпрацівниці. Лікар у свою чергу, фактично не проводячи щеплення та за відсутності людини, вносила в електронну медичну систему "HELSI" недостовірні відомості про проходження вакцинації проти COVID-19.

Читайте такожНа Волині інженер-програміст райлікарні підробляв міжнародні COVID-сертифікатиПісля внесення даних в "HELSI" COVID-сертифікат автоматично формувався в мобільному додатку "Дія", а паперовий сертифікат можна було отримати особисто у посередника.

Підробка обходилася кожному клієнту у 2 тис. грн.

За даними УСБУ в Одеській області, група зловмисників налічувала кілька осіб з чітко визначеними ролями. Посередник підшукував клієнтів з числа нібито перевірених людей, медсестра вела облік "вакцинованих" та заповнювала відповідні документи, а лікар вносив неправдиві дані до інформаційної системи Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

За останні півроку як мінімуму 100 осіб щомісяця отримували свідоцтво про вакцинацію, яке відображалося в додатку "Дія".

Як уточнили в регіональному главку Нацполіції, у місцях проживання та роботи подільників проведені обшуки, в ході яких вилучені мобільні телефони з листуваннями з клієнтами, банківські карти, на які надходили від них кошти за неправомірні дії, оргтехніка та медична документація із записами про псевдо-вакцинацію, у тому числі підроблені сертифікати та інше.

У рамках провадження, розпочатого за ч.2 ст. 354 (підкуп працівника підприємства, установи або організації) Кримінального кодексу України, встановлюється повне коло осіб, причетних до даного правопорушення.

Після виявлення персональних даних осіб, протиправно внесених до інформаційної системи НСЗУ, СБУ ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію.

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Автор: Лариса Козова