У зловмисників під час обшуку вилучили марихуану, зброю і відеореєстратор.

В Одесі затримано двох чоловіків, які продавали марихуану наркозалежним, у тому числі засудженим, які перебувають у виправній колонії.

Читайте такожУ Києві викрили наркодилера, який продавав кокаїн за "біткоїни" (фото)Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, зловмисників затримано співробітниками регіонального управління стратегічних розслідувань.

Встановлено, що двоє жителів Одеси віком 48-ми та 49-ти років на території регіону збували наркозалежним громадянам марихуану, в тому числі в одній з одеських виправних установ.

Під час санкціонованих обшуків, які проводилися за місцями проживання фігурантів та збуту незаконного товару, вилучено близько 2 кг марихуани, понад 300 тис. грн, револьвер з патронами, кілька десятків мобільних телефонів, планшет, флеш-носії, відеореєстратор, банківські картки, сім-карти, кілька заточок і пристрої для вживання наркотиків.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу їх затримано і доправлено в ізолятор тимчасового тримання.

Поліція також оприлюднила відеозапис, на якому зафіксовано допит чоловіка. Він повідомив, що на даний час відбуває покарання за скоєння злочину у виправній установі №14, куди доставили наркотики. За його словами, наркотичну речовину йому допоміг доставити «з волі» знайомий, передавши коноплю в мішку з-під клею для плитки.

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Автор: Лариса Козова