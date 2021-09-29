Неповнолітній зловмисник був п'яний, повідомили у поліції.

В Одесі поліцейські затримали 17-річного хлопця, який погрожував перехожим предметом, схожим на пістолет.

Зловмисник не зміг назвати причину своєї поведінки, повідомила патрульна поліція Одеської області.

За її даними, в середу вранці, 29 вересня, патрульні отримали повідомлення, що на проспекті Академіка Глушка ходить невідомий хлопець і погрожує перехожим предметом, схожим на пістолет.

"17-річний одесит перебував у стані сп'яніння і не міг пояснити причину своєї поведінки", – йдеться у повідомленні.

Для встановлення всіх обставин надзвичайної події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а також матір неповнолітнього хлопця.

Нагадаємо, схожий інцидент стався наприкінці березня у місті Ізмаїл Одеської області – п'яний 48-річний чоловік ходив вулицею з шумовим пістолетом, перезаряджав його і цілився в перехожих. Зловмисника затримали правоохоронці.

За словами чоловіка, він погрожував перехожим, оскільки був роздратований через те, що йому не продали вино.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автори: Світлана Макринська, Екатерина Присяжнюк