Експертиза не виявила в тілі лисиці збудника сказу, однак прикордонник зараз перебуваю під наглядом лікарів, а собаку ізолювали в окремому вольєрі.

На Одещині агресивна лисиця напала на службового собаку прикордонників й інспектора.

Як повідомила прес-служба Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, інцидент стався з нарядом Подільського загону.

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Відзначається, що ввечері з патрулювання кордону на місце дислокації повертався інспектор відділу прикордонної служби «Загнітків» Вадим Бессараб зі службовим собакою, німецькою вівчаркою Діксі. Під час руху з лісосмуги вибігла лисиця і накинулась на вівчарку.

«Вадим кинувся допомагати собаці відбитися від хижака. На той момент, як потім розповів хлопець, він навіть не думав про те, що лисиця може бути небезпечною і виявитись розповсюджувачем важких інфекційних хвороб. Під час сутички кінолог намагався розімкнути щелепи лисиці, яка вкусила його за палець», - розповіли в прес-службі.

Експертиза не виявила в тілі лисиці збудника сказу, однак прикордонник зараз перебуває під наглядом лікарів, а собаку ізолювали в окремому вольєрі.

Діксі два з половиною роки, він майже рік працює в парі з інструктором. Бессараб і Діксі пройшли навчання в Кінологічному навчальному центрі з розшукових напрямів.

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Автор: Лариса Козова