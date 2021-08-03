За попередньою інформацією, "ВАЗ" виїхав на зустрічну смугу

В Одеській області при зіткненні двох автомобілів постраждали чотири людини.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася ввечері 2 серпня на трасі Одеса-Рені.

"Поблизу селища Розселенець зіткнулися автомобілі "ВАЗ" і Hyundai, постраждали чотири людини", - повідомили в главку.

За попередньою інформацією, дорожньо-транспортна пригода трапилася, коли "ВАЗ" виїхав на зустрічну смугу. В результаті зіткнення отримали травми водій і двоє пасажирів "ВАЗа", а також пасажирка Hyundai. Всі вони госпіталізовані.

Читайте такожУ Дніпрі п'яний водій в'їхав біля стовп та заснувши (фото)Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці просять водіїв бути максимально уважними: рух автотранспорту в даний час в районі, де сталася аварія, ускладнено.

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Автор: Лариса Козова