Інцидент в Одесі стався у суботу на території дендропарку "Перемоги".

В Одесі розшукали двох 4-річних братів, що загубилися в дендропарку "Перемоги" – одному з найбільших міських парків.

Як повідомили журналістам у мерії міста, у суботу ввечері, 4 вересня, до "острівця безпеки" в парку "Перемоги" підійшов одесит і натиснув на кнопку "SOS". Він повідомив, що в парку загубилися двоє його чотирирічних синів.

"Негайно на місце події був направлений черговий патруль "Муніципальної варти", а черговий оператор комунального закладу "Центр 077" почав відстежувати відеокамери", – розповіли в мерії.

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"Цей хлопчик змусив усіх неабияк понервувати. Пошуки ускладнювало те, що дитина була на велосипеді, і таких дітей було в той час в парку досить багато. Як виявилося пізніше, він встиг виїхати за межі парку", – уточнили в міськраді.

Дитину "вичислили" за системою відеоспостереження, і охоронці "Муніципальної варти" знайшли її на вул. Зоопарковій.

Що треба знати про дендропарк "Перемоги" в Одесі – довідка УНІАН

Одеський дендропарк "Перемоги" – парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва. Зараз він займає близько 50 га, загальна довжина водойм – 700 м, обсяг води – 31 тис. кубометрів.

Автор: Лариса Козова