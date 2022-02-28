У Суворовському районі Одеси рятувальники знищили артснаряд сучасного виробництва.
Про це вранці 28 лютого повідомили у прес-службі ДСНС області.
Артснаряд калібру 30 мм сучасного виробництва виявили на вулиці Республіканська, 234.
Окрім того, в селі Прилиманське Авангардівської ТГ Одеського району знайшли та знищили мінометну міну часів Другої світової війни.
Загалом на Одещині з 7:00 27 лютого до 7:00 28 лютого рятувальники робили виїзди на 50 подій, 40 з яких - пожежі. П'ять загорянь трапилося в Одесі, решта - в області.
Окрім того, робітники ДСНС виїжджали на хибне замінування на вулиці Мала Арнаутська, 88 в Одесі.
Як повідомляв УНІАН, у Чорноморську на блокпосту застрелили поліцейського.
Також на Одещині виявили диверсантів, які везли гранатомети, вибухівку та боєприпаси.