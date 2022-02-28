Окрім того, в Одеському районі знищили мінометну міну часів Другої світової війни.

У Суворовському районі Одеси рятувальники знищили артснаряд сучасного виробництва.

Про це вранці 28 лютого повідомили у прес-службі ДСНС області.

Артснаряд калібру 30 мм сучасного виробництва виявили на вулиці Республіканська, 234.

Окрім того, в селі Прилиманське Авангардівської ТГ Одеського району знайшли та знищили мінометну міну часів Другої світової війни.

Загалом на Одещині з 7:00 27 лютого до 7:00 28 лютого рятувальники робили виїзди на 50 подій, 40 з яких - пожежі. П'ять загорянь трапилося в Одесі, решта - в області.

Окрім того, робітники ДСНС виїжджали на хибне замінування на вулиці Мала Арнаутська, 88 в Одесі.

Як повідомляв УНІАН, у Чорноморську на блокпосту застрелили поліцейського.

Також на Одещині виявили диверсантів, які везли гранатомети, вибухівку та боєприпаси.

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