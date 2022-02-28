На Одещині застрелили правоохоронця / фото УНІАН
У місті Чорноморськ Одеської області загинув поліцейський.
Про це повідомив мер міста Василь Гуляєв.
За його словами, це сталося на блокпосту, до якого поліцейський під'їхав на приватному автомобілі, і був застрелений одним із чоловіків, що там чергували.
"Що саме там сталося, з'ясовується. Але загиблий точно не перебував у розвідувально-диверсійній групі", - сказав Гуляєв.
У соціальних мережах люди пишуть, що правоохоронець не зупинився на блокпосту, і, можливо, "спрацював людський фактор". У машині з ним була дівчина.