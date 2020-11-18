Вартість вилученої партії на «чорному ринку» становить приблизно 4 мільйони доларів.

У морському порту «Південний» (Одеська обл.) виявлено контрабандний кокаїн на 4 млн доларів, що прибув з Еквадору.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, прокурори спільно зі співробітниками обласного управління СБУ та Південного регіонального управління Держприкордонслужби попередили збут та розповсюдження на території України великої партії кокаїну.

Зокрема, правоохоронці виявили прихований від митного контролю наркотик, що був контрабандно переміщений в Україну - понад 20 кг кокаїну.

Наркотик прибув із Республіки Еквадор у контейнері з бананами, був схований у рефрижераторі в 20 брикетах. Вартість вилученої партії на «чорному ринку» становить приблизно 4 млн дол.

За даними УСБУ в Одеській області, оперативники спецслужби отримали інформацію про те, що наркоділки планують ввезти кокаїн на судні, яке прибуло в торговельний порт «Південний».

«Під час поглибленого митного огляду контейнера правоохоронці виявили 20 кілограмових брикетів із кокаїном», - повідомили в управлінні.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх, задіяних у наркобізнесі.

Перевіряється можлива причетність до контрабанди кокаїну працівників контролюючих органів.

Як уточнили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби, затримано партію кокаїну загальною вагою 22,6 кг, який був схований у вентиляційних люках контейнера з бананами.

Зазначається, що з початку цього року в морських портах співробітники Державної прикордонної служби України виявили та вилучили понад 430 кг кокаїну.

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Автор: Лариса Козова