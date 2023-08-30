Правоохоронці готують підозру жінці, яка перебувала за кермом автівки у Дніпрі на момент зупинки авто поліцейськими.

В крові чоловіка, який загинув у Дніпрі в результаті сутички із поліцейськими, виявили 2,48 проміле алкоголю: це співмірно вживанню близько пляшки горілки.

Співрозмовник УП в правоохоронних органах розповів, що загиблий вже неодноразово притягувався за порушення правил дорожнього руху.

Згідно з даними видання, після розтину у нього в крові знайшли алкоголь: 2,48 у крові, та 2,78 у сечі (це приблизно пляшка горілки).

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У жінки, яка була з ним, також взяли аналізи на алкоголь, але вони ще не готові. Правоохоронці готують підозру жінці, яка перебувала за кермом автівки у Дніпрі на момент зупинки авто поліцейськими. Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела в МВС.

Підозра готується за статтею 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу. Ця стаття передбачає покарання до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Журналісти стверджують, що поліцейський під час сутички зробив три постріли: одна куля нікуди не потрапила, дві - у спину. Також невідомо достеменно, чи робив він попереджувальний постріл перед цим, бо почав стрільбутоді, коли чоловік біг у бік поліцейської.

Згідно з інформацією, патрульний поліцейський, який стріляв, служить уже 4 роки, з яких 1 був на стажуванні, а його напарниця на службі 3 роки.

Вбивство під час затримання у Дніпрі

Патрульна поліція України показала нарізку відеозаписів, що стосуються кровавого інциденту в Дніпрі, коли був застрелений водій авто Jaguar, що було зупинено через порушення правил дорожнього руху. В опублікованому ролику показано момент порушення правил дорожнього руху, вчиненого зупиненим зрештою авто Jaguar. Також там містяться фрагменти з вилучених та долучених до кримінальної справи записів з нагрудних відеореєстраторів поліцейських.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко наголошує, що стосовно стрілянини у Дніпрі потрібно дати емоціям улягтися і об’єктивно розібратися.

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