Загалом в автобусі перебувало 35 громадян Білорусі.

Українські прикордонники не пропустили автобус з громадянами Білорусі, всі пасажири якого мало підроблені довідки про проходження ПЛР-тестування на COVID-19.

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Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, автобус з 35 пасажирами перетинав кордон у пункті пропуску "Дольськ".

"Під час перевірки пред’явлених результатів тесту на COVID-19 в інспектора прикордонного контролю виникли сумніви щодо їх дійсності. В ході більш ретельного дослідження прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також на них відсутні обов'язкові реквізити. Крім того, у кількох пасажирів охоронці кордону виявили довідки з однаковими номерами", - пояснили у прес-службі ДПСУ.

Громадянам Білорусі прикордонники відмовили в пропуску на територію України.

Про даний факт поінформували поліцію та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

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Автор: Антоніна Доломанжи