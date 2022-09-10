Підрозділи ДСНС та комунальники ліквідовують наслідки негоди.

У Закарпатській області рятувальники разом з комунальниками ліквідовують наслідки негоди. В Ужгороді після зливи затопило дороги.

Про це повідомляє у Telegram Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок зливового дощу у місті Ужгород спостерігаються локальні підтоплення низових ділянок проїздної частини доріг", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, комунальними службами міста проводяться роботи з розчищення систем водовідведення (ливнівок). Також підрозділи ДСНС здійснюють відкачування води.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що сьогодні частину України накриють зливи та грози. А ось суха погода очікується на більшій частині Лівобережжя та півдня України.

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