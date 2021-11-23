Щомісячний обіг нелегального бізнесу становив понад 100 тис. грн.

Співробітники Служби безпеки України заблокували масштабну шахрайську схему, створену в’язнями Вінницької колонії. Вони через "колег на свободі" виманювали гроші у клієнтів українських онлайн-магазинів.

Як повідомляє прес-центр СБУ, шахрайство відбувалося за рахунок фейкових сайтів відомих торговельних платформ, онлайн-продажів та оголошень.

"З метою викрадення коштів з карток клієнтів зловмисники входили до них у довіру, представлялися співробітниками торговельної платформи і пропонували заповнити реєстраційну форму для здійснення відправки начебто придбаного товару. Потім давали посилання на спеціально створений фішинговий ресурс, який візуально ідентичний оригінальному сайту оголошень. Як наслідок, отримували доступ до реквізитів платіжних інструментів. Списання коштів здійснювалося на спеціально підготовлені банківські картки або гаманці небанківських платіжних систем", - йдеться у повідомленні.

Нелегальний бізнес проіснував понад 3 місяці, ошукано чимало осіб з усіх регіонів країни. Щомісячний обіг нелегального бізнесу становив понад 100 тис. грн.

За даними слідства, до складу групи входило до 10 учасників, у тому числі засуджені, які відбувають покарання за вчинення тяжких злочинів. Через своїх спільників вони отримували мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та доступ до фейкових електронних ресурсів.

Отриманий "прибуток" від шахрайських дій використовували на утримання кримінальних кіл.

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Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної схеми. Планується повідомлення про підозри її активним учасникам.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українців попередили про активізацію шахраїв, які дзвонять людям та кажуть, що їх родичі нібито потрапили у полон.

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Автор: Світлана Макринська