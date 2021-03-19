62-річний підозрюваний холоднокровно спостерігав за пошуками зниклої дівчинки.

Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової холоднокровно спостерігав за пошуками дитини.

Він потрапив на відео "7 каналу", який знімав роботу волонтерів ГО "Кращі люди Одеси" під час пошуків дівчинки.

На кадрах видно, як місцеві жителі спілкуються з пошуковиками, а 62-річний підозрюваний, який визнав провину, курить в сторонці і слухає, що говорять односельчани.

"У нас немає в селі людей, які могли б підняти руку на дитину. Я тут 28 років живу. У нас немає таких ненависних людей", - розповідає жінка в присутності підозрюваного.

Відео знято 10 березня 2021 року, а тіло дівчинки вже наступного дня виявили в покинутому сараї, який кілька разів до цього обшукували.

Підозрюваний з'являється на записі на 9-й хвилині 25-й секунді.

Вбивство 7-річної Марії Борисової: всі подробиці

7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.

Те, що дитини довго немає, помітила мати в неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самостійно, а потім звернулися в поліцію. До пошуків залучили кінологів та волонтерські загони.

Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключали, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.

Вдень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.

У поліції Херсонської області повідомили, що на тілі дівчинки виявлені сліди зґвалтування.

14 березня стало відомо, що у вбивстві Марії підозрюють 62-річного чоловіка, його взяли під варту.

Правоохоронці навідалися до зловмисника в момент, коли він намагався вчинити самогубство. Однак його врятували.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених п.2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 4 ст. 152 (зґвалтування, вчинене стосовно особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

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Автор: Денис Прядко