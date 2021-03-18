Начальник ГУ Нацполіції повідомив, що підозрюваний вже почав співпрацювати зі слідством.

62-річний підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової у селі Щасливе Херсонської області полюбляв дивитися дитяче порно.

Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції в Херсонській області Олександр Прокудін на своїй сторінці у Facebook.

«В історії пошукових запитів на його комп'ютері виявлено численні перегляди сайтів з дитячою порнографією», - повідомив він.

За даними правоохоронця, підозрюваний до цього скоїв чотири злочини, одне з яких характеризується особливою жорстокістю.

"Будучи в стані алкогольного сп'яніння, підозрюваний приніс щітку для чистки доїльних апаратів з метою заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень. Підозрюваний ввів щітку в анальний отвір потерпілого. У результаті побиття та введення чужорідного предмета потерпілому були спричинені тяжкі тілесні ушкодження за критерієм небезпеки для життя в момент заподіяння" (з вироку суду від 17 серпня 2000 року)», - розповів Прокудін.

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Окрім цього, раніше були скарги жінок щодо поведінки підозрюваного, які в останній момент відмовлялись від своїх слів, тому що ж "живемо в одному селі", тому що "коли вип'єш, таке буває".

Начальник ГУ Нацполіції також повідомив, що підозрюваний вже почав співпрацювати зі слідством.

«Стверджує, що був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Від проведення слідчого експерименту відмовляється, оскільки побоюється за своє життя через можливу помсту односельчан. Висновком ще однієї молекулярно-генетичної експертизи підтверджено, що сперма на одязі дівчинки співпадає з біологічними даними підозрюваного. Є попередні результати, що у квартирі, на ковдрі підозрюваного, також є ДНК Марії», - зазначив Прокудін.

Вбивство 7-річної Марії Борисової: всі подробиці

7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.

Те, що дитини довго немає, помітила мати в неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самостійно, а потім звернулися в поліцію. До пошуків залучили кінологів та волонтерські загони.

Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключали, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.

Вдень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.

У поліції Херсонської області повідомили, що на тілі дівчинки виявлені сліди зґвалтування.

14 березня стало відомо, що у вбивстві Марії підозрюють 62-річного чоловіка, його взяли під варту.

Правоохоронці навідалися до зловмисника в момент, коли він намагався вчинити самогубство. Однак його врятували.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених п.2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 4 ст. 152 (зґвалтування, вчинене стосовно особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

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Автор: Денис Прядко