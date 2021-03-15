На записі видно, як чоловіка заводять у слідчий ізолятор.

Поліція опублікувала відео із затриманим за підозрою у вбивстві 7-річної Марії Борисової 52-річним жителем Херсонської області.

Відеозапис з'явився на Facebook-сторінках херсонської поліції та голови Нацполіції Ігоря Клименка.

На відео видно, як чоловіка виводять з автомобіля поліції у супроводі правоохоронців та заводять до слідчого ізолятора.

Вбивство 7-річної Марії Борисової: що відомо

7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.

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Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключали, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.

Вдень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.

У поліції Херсонської області повідомили, що на тілі дівчинки виявлені сліди зґвалтування.

14 березня стало відомо, що у вбивстві Марії підозрюють 52-річного чоловіка, його взяли під варту.

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Автор: Катерина Шварц