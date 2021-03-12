Після чотирьох днів пошуків у селі Щасливе під Херсоном знайшли вбитою 7-річну Марію Борисову. Тіло дитини виявили у мішку.
УНІАН зібрав відомі наразі подробиці трагічної історії, яка сколихнула всю Херсонщину.
Зникненні Марії Борисової: хронологія подій
- Дівчинка зникла 7 березня ввечері, коли гралася надворі. Те, що дитини немає в полі зору, першою помітила мати. "Діти з усієї вулиці гралися разом. Розвели вогнище і пекли картоплю. Марійка кілька раз бігала додому, а потім на зупинку, дивитися, чи батько не приїхав. Востаннє мати її бачила у дворі. Саме набрала дров й в хату понесла. За кілька хвилин глянула у вікно, малої у дворі вже не було. Саме Сергій повернувся. Разом почали гукати, але вона вже як крізь землю провалилася", - розповідала Gazeta.ua сусідка зниклої.
- Спочатку батьки самостійно шукали Марійку, та, зрозумівши, що їм це не під силу, викликали на підмогу поліцію. Згодом до пошуків долучилися волонтери, нацгвардійці та рятувальники.
- За розповідями селян, востаннє вони бачили дівчинку 7 березня. Як сказали діти, що гралися з нею, вона могла піти на зупинку, щоб зустріти батька, адже чекала від нього подарунка до 8 Березня.
- 11 березня правоохоронці знайшли дитину мертвою у занедбаному сараї.
Як виявили тіло 7-річної дівчинки: її могли задушити й згвалтувати
Тіло Марійки виявив її односелець у напівзруйнованому сараї. Чоловік побачив міцно зав'язаний білий мішок, якого раніше там не було, й викликав поліцію.
Ймовірно, дитину задушили. Як розповіли правоохоронці, попередня причина смерті - механічна асфіксія.
У поліції Херсонської області повідомили, що на тілі дівчинки виявлені також тілесні ушкодження в області статевих органів, що "може свідчити про те, що малолітня стала жертвою статевого злочину".
Марійка була в тому ж одязі, в якому зникла. Територію, де виявили її тіло, прочісували не раз, тож не відкидають, що його могли підкинути.
Що відомо про родину Марії Борисової
7-річна Марія Борисова навчалася у 2-у класі місцевої школи. Дитина проживала з матір'ю Ольгою та братом Сергієм.
Родина стоїть на обліку як така, що потрапила в складні життєві обставини. Мати з батьком, який живе у тому ж селі, розлучені.
"...Я б не сказав, що мати за дітьми не дивилася. І Маша, і її брат ходять у школу, чисті, акуратні, не голодують", – сказав у коментарі "Обозревателю" житель Щасливе Микола.
Жителі села кажуть, що дівчинка довірлива до людей, а тому могла підійти до незнайомців.
Вбивство 7-річної дівчинки під Херсоном: версії поліції
Правоохоронці перекваліфікували справу щодо Марії Борисової зі зникнення на умисне вбивство.
Наразі розглядаються кілька версій зникнення дівчинки:
- дитина сама пішла з дому;
- Марію викрали із зупинки;
- щодо школярки вчинили злочин у селі.
Тож наразі поліція розшукує вбивцю 7-річної дитини серед жителів села Щасливе.
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