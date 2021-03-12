Пошуки дитини тривали чотири доби. Та, на жаль, знайти Марію живою не вдалося.

Після чотирьох днів пошуків у селі Щасливе під Херсоном знайшли вбитою 7-річну Марію Борисову. Тіло дитини виявили у мішку.

УНІАН зібрав відомі наразі подробиці трагічної історії, яка сколихнула всю Херсонщину.

Зникненні Марії Борисової: хронологія подій

Дівчинка зникла 7 березня ввечері, коли гралася надворі. Те, що дитини немає в полі зору, першою помітила мати. "Діти з усієї вулиці гралися разом. Розвели вогнище і пекли картоплю. Марійка кілька раз бігала додому, а потім на зупинку, дивитися, чи батько не приїхав. Востаннє мати її бачила у дворі. Саме набрала дров й в хату понесла. За кілька хвилин глянула у вікно, малої у дворі вже не було. Саме Сергій повернувся. Разом почали гукати, але вона вже як крізь землю провалилася", - розповідала Gazeta.ua сусідка зниклої.

Спочатку батьки самостійно шукали Марійку, та, зрозумівши, що їм це не під силу, викликали на підмогу поліцію. Згодом до пошуків долучилися волонтери, нацгвардійці та рятувальники.

За розповідями селян, востаннє вони бачили дівчинку 7 березня. Як сказали діти, що гралися з нею, вона могла піти на зупинку, щоб зустріти батька, адже чекала від нього подарунка до 8 Березня.

11 березня правоохоронці знайшли дитину мертвою у занедбаному сараї.

Як виявили тіло 7-річної дівчинки: її могли задушити й згвалтувати

Тіло Марійки виявив її односелець у напівзруйнованому сараї. Чоловік побачив міцно зав'язаний білий мішок, якого раніше там не було, й викликав поліцію.

Ймовірно, дитину задушили. Як розповіли правоохоронці, попередня причина смерті - механічна асфіксія.

У поліції Херсонської області повідомили, що на тілі дівчинки виявлені також тілесні ушкодження в області статевих органів, що "може свідчити про те, що малолітня стала жертвою статевого злочину".

Марійка була в тому ж одязі, в якому зникла. Територію, де виявили її тіло, прочісували не раз, тож не відкидають, що його могли підкинути.

Що відомо про родину Марії Борисової

7-річна Марія Борисова навчалася у 2-у класі місцевої школи. Дитина проживала з матір'ю Ольгою та братом Сергієм.

Родина стоїть на обліку як така, що потрапила в складні життєві обставини. Мати з батьком, який живе у тому ж селі, розлучені.

"...Я б не сказав, що мати за дітьми не дивилася. І Маша, і її брат ходять у школу, чисті, акуратні, не голодують", – сказав у коментарі "Обозревателю" житель Щасливе Микола.

Жителі села кажуть, що дівчинка довірлива до людей, а тому могла підійти до незнайомців.

Вбивство 7-річної дівчинки під Херсоном: версії поліції

Правоохоронці перекваліфікували справу щодо Марії Борисової зі зникнення на умисне вбивство.

Наразі розглядаються кілька версій зникнення дівчинки:

дитина сама пішла з дому;

Марію викрали із зупинки;

щодо школярки вчинили злочин у селі.

Тож наразі поліція розшукує вбивцю 7-річної дитини серед жителів села Щасливе.

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Автор: Ольга Робейко