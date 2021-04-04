На Харківщині слідчі встановлюють обставини смерті немовляти, якого виявили похованим на городі приватного домоволодіння.
Читайте такожУ Харківській області мати викинула новонароджену дитину у туалет на вокзаліЯк повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, 3 квітня до служби "102" зателефонував 44-річний мешканець селища Коротич Харківської області в стані алкогольного сп’яніння, який повідомив, що його співмешканка 2 квітня нібито на городі власного домоволодіння поховала свою дитину.
Зазначається, що під час виїзду на місце поліцейські встановили, що 34-річна громадянка у жовтні 2020 року народила за місцем помешкання мертву дівчинку і після пологів заховала її тіло в сараї на подвір'ї домоволодіння. Співмешканцю, який тоді перебував на заробітках у Києві, жінка розповіла, що залишила новонароджену дитину в лікарні.
«2 квітня між співмешканцями у стані алкогольного сп’яніння стався конфлікт, під час якого жінка повідомила, що дитина померла і віддала чоловіку пакунок з нібито тілом дитини. Того ж дня заявник власноруч на городі на території домоволодіння поховав тіло дитини», - розповіли у поліції.
Під час огляду подвір'я домоволодіння та розкопок працівники поліції виявили тіло немовляти. Його направили до моргу.
Відомо, що жінка під час вагітності на обліку у лікаря-гінеколога не перебувала, про пологи та смерть дитини нікому не повідомляла. Вона має на вихованні ще двох малолітніх дітей.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України). Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
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