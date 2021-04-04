Відкрито справу про умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини.

На Харківщині слідчі встановлюють обставини смерті немовляти, якого виявили похованим на городі приватного домоволодіння.

Читайте такожУ Харківській області мати викинула новонароджену дитину у туалет на вокзаліЯк повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, 3 квітня до служби "102" зателефонував 44-річний мешканець селища Коротич Харківської області в стані алкогольного сп’яніння, який повідомив, що його співмешканка 2 квітня нібито на городі власного домоволодіння поховала свою дитину.

Зазначається, що під час виїзду на місце поліцейські встановили, що 34-річна громадянка у жовтні 2020 року народила за місцем помешкання мертву дівчинку і після пологів заховала її тіло в сараї на подвір'ї домоволодіння. Співмешканцю, який тоді перебував на заробітках у Києві, жінка розповіла, що залишила новонароджену дитину в лікарні.

«2 квітня між співмешканцями у стані алкогольного сп’яніння стався конфлікт, під час якого жінка повідомила, що дитина померла і віддала чоловіку пакунок з нібито тілом дитини. Того ж дня заявник власноруч на городі на території домоволодіння поховав тіло дитини», - розповіли у поліції.

Під час огляду подвір'я домоволодіння та розкопок працівники поліції виявили тіло немовляти. Його направили до моргу.

Відомо, що жінка під час вагітності на обліку у лікаря-гінеколога не перебувала, про пологи та смерть дитини нікому не повідомляла. Вона має на вихованні ще двох малолітніх дітей.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України). Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

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Автор: Інна Андаліцька