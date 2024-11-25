Йому загрожує до 15 років за ґратами.

У Києві в одному з готелів у Печерському районі відбулася бійка із застосуванням зброї, стрілку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Так, за даними слідства, 23 листопада близько 00 год. 30 хв. в готелі на Печерську між двома компаніями чоловіків виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із учасників конфлікту дістав пістолет та зробив кілька пострілів, поранивши охоронця готелю і двох чоловіків. Після цього зник з місця події.

"Від отриманого вогнепального поранення мешканець готелю помер на місці, його знайомий та охоронець готелю отримали вогнепальні поранення грудної клітини і були доправлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва двом мешканцям Дніпра та Василькова повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 2, 4 ст. 296 КК України):

"Крім цього, мешканцю Василькова також повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України)".

Водночас у поліції Києва поінформували, що стрілянина відбулась у готелі "Sky Loft". Знаряддя злочину фігурант заховав під одну з припаркованих автівок й вдався до втечі.

"Підозрюваний - мешканець Київщини, відносно якого наразі у судах розглядаються обвинувальні акти щодо вчинення ряду кримінальних правопорушень. Йому загрожує до 15 років за ґратами", - йдеться у повідомленні.

Вбивство у київському готелі

Як повідомляв УНІАН, в одному з готелів Києва в ніч на 23 листопада сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік, ще кілька людей отримали поранення. Тоді в поліції заявили, що у приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт та в подальшому бійка, у ході якої один з фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів.

Столичні Telegram-канали зазначали, що стрілянина відбулася у готелі Sky Loft, розташованому неподалік від станції метро "Палац спорту".

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