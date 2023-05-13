Підозрюваного затримали, він знаходиться у слідчому ізоляторі.

В Одесі чоловік вбив кухлем прикуту до ліжка власну матір.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, ця моторошна історія сталася в одній із багатоповерхівок у Київському районі міста. За даними правоохоронців, 53-річний чоловік ввечері 10 травня перебував у нетверезому стані та вдома посварився зі своєю матір’ю.

Що саме стало причиною жорстокості одесита незрозуміло. Але відомо, що він кілька разів ударив 85-річну жінку кухлем по голові та обличчю. Від отриманих травм пенсіонерка померла, а її син пішов спати.

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Вранці, зрозумівши, що мати не дихає, він сповістив про це сусідку, яка зателефонувала до поліції. Правоохоронці вилучили з місця події речові докази, у тому числі знаряддя вбивства, які скерували на експертизу.

Чоловікові інкримінують ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть). Наразі фігурант у СІЗО. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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В Ізмаїльському морському порту на борту іноземного судна сталася кривава бійка: один із моряків - громадянин Туреччини завдав співвітчизнику майже десять ножових поранень через те, що той ображав іншу людину. Підозрюваного заарештовано, а потерпілий потрапив у лікарню.

Також в Одесі місцевий житель забив ножем людину, яка прихистила його на комендантську годину. Чоловіки посварилися у квартирі багатоповерхівки та гість накинувся на гостинного власника житла.

Слід зазначити, що ці обидві надзвичайні події трапилися 9 травня.

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