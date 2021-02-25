Неповнолітнього забрали до лікарні.

У Києві чоловік вдарив ножем у живіт 16-річного хлопця. Неповнолітнього забрали до лікарні.

Читайте такожВ Одесі жінка викинула кота з десятого поверху, а потім добила ножемЗа інформацією відділу комунікації поліції Києва, інцидент трапився в одній з квартир на вулиці Симиренка. За адресою викликали «швидку». Медики виявили юнака з ножовим пораненням живота. З'ясувалося, що у квартирі також були матір хлопця та її колишній співмешканець. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група району та патрульні.

Правоохоронці знайшли на підлозі рушник, ймовірно зі слідами крові, а також ножі, які вилучили на експертизу.

Поліцейські поспілкувалися з матір'ю постраждалого. Жінка розповіла, що на хлопця напав її колишній.

«Жінка розпивала алкогольні напої спільно зі своїм колишнім співмешканцем. Згодом до квартири повернувся її син, який попросив колишнього вітчима покинути житло. Гостеві це не сподобалося, тож він узяв до рук ножа та вдарив ним у живіт неповнолітнього. 33-річного зловмисника ми затримали на місці вчинення злочину», — розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев.

Життю парубка, за словами правоохоронців, зараз нічого не загрожує.

Нападника відправили до ізолятора тимчасового тримання, чоловікові повідомили про підозру.

Слідчий відділ Святошинського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Затриманому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Комолова