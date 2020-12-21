20 грудня виповнилося півроку з дня вибуху.

Мешканці будинку на столичних Позняках, де влітку стався вибух, влаштували символічне прощання з будинком і створили біля нього арт-об'єкт.

Як пише "Сьогодні", акцію провели 20 грудня - в цей день рівно півроку тому вибухнув будинок.

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Люди зацементували в бетоні 40 ключів від квартир, які постраждали в результаті НП. "Так ми пом'янули своїх загиблих сусідів і попрощалися з будинком, який зараз активно демонтують", – розповіли мешканці зруйнованої будівлі. Зараз його демонтують, поступово розбираючи конструкцію одного з під'їздів.

Вони хотіли привернути увагу влади до вирішення безлічі своїх проблем, які через півроку після трагедії залишаються невирішеними.

Вибух на Позняках: що відомо

Вибух у десятиповерховому житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, стався вранці 21 червня. Були зруйновані четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий поверхи одного з під'їздів. В результаті вибуху загинули 5 людей. Без житла залишилися 125 осіб.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Постраждалі заявляють, що напередодні трагедії відчували запах газу в будинку після того, як фахівці компанії "Київгаз" проводили повірку лічильників.

У "Київгазі" повідомили, що в червні знімали лічильники в цьому будинку на планову повірку. У компанії запевнили, що надали правоохоронним органам всю інформацію і документацію, необхідну для розслідування вибуху, і створили комісію для розслідування.

13 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що нове житло отримали всі сім'ї, які постраждали в результаті вибуху в багатоповерхівці на столичних Позняках.

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Автор: Юрій Годован