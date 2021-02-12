Поліцейські встановлюють обставини події.

У поліції Києва прокоментували вибух на дитячому майданчику у Солом'янському районі столиці, внаслідок якого загинув чоловік.

Читайте такожВ Одесі 10-річний хлопчик повісився на поясі халатаЯк повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, сьогодні близько 15:00 надійшло повідомлення про те, що на дитячому майданчику на бульварі Чоколовського стався вибух.

«На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Солом’янського управлінь поліції, екіпажі патрульних поліцейських, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками та лікарі. На місці вибуху виявлено тіло місцевого жителя, 1971 року народження», - йдеться у повідомленні.

Спеціалісти профільних служб встановлюють походження предмету, що вибухнув, а також обставини.

Вибух у Києві: подробиці

Повідомлялося, що чоловік підірвав себе гранатою.

За словами очевидців, перед вибухом він розповів, що втратив сенс життя.

Від отриманих травм чоловік помер на місці подій.

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Автор: Дмитро Хилюк