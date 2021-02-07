За словами керівника ТЦ, внаслідок вибуху в приміщенні пошкоджено внутрішні гіпсокартонові перегородки.

Керівництво торгівельного центру "Майдан" у Чернівцях не підтверджує версію щодо розриву в закладі газового балону.

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Як повідомляє «МБ», про це в коментарі журналістам повідомив директор ТЦ "Майдан" Володимир Руснак.

"Там немає газового балона. Наскільки я знаю, ДСНС закінчували роботу – і, попередньо, не знайшли. Зараз працює слідчо-оперативна група. Поки що немає", – сказав він.

За словами керівника ТЦ, внаслідок вибуху в приміщенні пошкоджено внутрішні гіпсокартонові перегородки.

"Так, дійсно, якийсь вибух був. Але що саме – наразі я, на жаль, не можу вам сказати. І жодних підозр поки немає. Газ не може бути, бо він абсолютно в іншому боці, а до цієї сторони газ не підходить. Очікуємо на офіційні висновки", – сказав він.

Вибух у Чернівцях

У Чернівцях сьогодні стався вибух у торговому центрі «Майдан», який знаходиться на вулиці Героїв Майдану.

Як повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції, вибух стався на третьому поверсі в складському приміщенні з невідомої причини.

За однією з версій стався вибух газового балона в ресторані "Сушия".

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Автор: УНІАН