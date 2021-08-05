Зловмисника затримали під час супроводу двох завербованих студенток з Маріуполя за кордон.

У Києві затримали 38-річного громадянина Вірменії, який вербував українок для надання сексуальних послуг в Греції.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2021 році чоловік організував незаконний "бізнес" з продажу громадянок України за кордон. Зловмисник підшукував у різних регіонах країни молодих жінок віком від 20 до 30 років та, знаючи про їхнє складне матеріальне становище, переконував дівчат у доцільності та вигідності заняття проституцією на території міста Афіни Республіки Греція.

"Підприємець" запевняв, що їм будуть надані гідні умови проживання, харчування та вільний вибір клієнтів, а також високу зарплатню – від 50 доларів за одну годину надання сексуальних послуг. Крім того, правопорушник обіцяв жінкам, що їхні документи начебто залишаться у них на руках та вони зможуть у будь-який момент повернутися до України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кошти щодо оплати витрат, пов’язаних з оформленням необхідних документів зловмисник отримував від замовників, які перебували у Греції, а за необхідності особисто супроводжував завербованих жінок до "покупців".

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У липні чоловік познайомився у ресторані Маріуполя з двома студентками та запропонував їм "роботу".

За відомостями прокуратури, 4 серпня у Києві під час супроводження завербованих до автобусу Україна – Греція зловмисника затримано правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України.

Йому повідомлено про підозру у торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Світлана Макринська