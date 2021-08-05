У Києві затримали 38-річного громадянина Вірменії, який вербував українок для надання сексуальних послуг в Греції.
Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2021 році чоловік організував незаконний "бізнес" з продажу громадянок України за кордон. Зловмисник підшукував у різних регіонах країни молодих жінок віком від 20 до 30 років та, знаючи про їхнє складне матеріальне становище, переконував дівчат у доцільності та вигідності заняття проституцією на території міста Афіни Республіки Греція.
"Підприємець" запевняв, що їм будуть надані гідні умови проживання, харчування та вільний вибір клієнтів, а також високу зарплатню – від 50 доларів за одну годину надання сексуальних послуг. Крім того, правопорушник обіцяв жінкам, що їхні документи начебто залишаться у них на руках та вони зможуть у будь-який момент повернутися до України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кошти щодо оплати витрат, пов’язаних з оформленням необхідних документів зловмисник отримував від замовників, які перебували у Греції, а за необхідності особисто супроводжував завербованих жінок до "покупців".
Читайте такожВ Одесі затримали двох поліцейських-сутенерів (фото)
У липні чоловік познайомився у ресторані Маріуполя з двома студентками та запропонував їм "роботу".
За відомостями прокуратури, 4 серпня у Києві під час супроводження завербованих до автобусу Україна – Греція зловмисника затримано правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України.
Йому повідомлено про підозру у торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України).
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.