Хлопчик дивом відбувся переляком.

У Снятині на Прикарпатті патрульний автомобіль збив жінку з півторарічною дитиною на пішохідному переході.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жінка йшла з сином на руках переходом в момент, коли їх збили.

"За словами очевидців, від удару малюка відкинуло на кілька метрів. А жінка влетіла в лобове скло патрульної машини", – йдеться в сюжеті.

Зазначається, що постраждалих госпіталізували. У жінки – травма голови, а малюк дивом відбувся переляком.

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Автор: Катерина Шварц