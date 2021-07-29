Тварини загинули на місці / скріншот з відео
У Києві на вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі у водія автомобіля з причепом відлетіло колесо.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Корови, яких він перевозив у причепі, опинилися просто на асфальті. Від отриманих травм вони загинули миттєво. Натомість автомобілі, що рухалися за причепом, дивом не постраждали. Але надовго застрягли у заторі, допоки мертвих корів не прибрали з дороги.
Винуватцю ДТП тепер загрожує штраф або позбавлення права керування автомобілем щонайменше на півроку.
На київській магістралі водій перевозив корів та спровокував ДТП - тварини загинули