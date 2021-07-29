Автомобілі, що рухалися за причепом, дивом не постраждали.

У Києві на вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі у водія автомобіля з причепом відлетіло колесо.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Корови, яких він перевозив у причепі, опинилися просто на асфальті. Від отриманих травм вони загинули миттєво. Натомість автомобілі, що рухалися за причепом, дивом не постраждали. Але надовго застрягли у заторі, допоки мертвих корів не прибрали з дороги.

Винуватцю ДТП тепер загрожує штраф або позбавлення права керування автомобілем щонайменше на півроку.

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Автор: Денис Прядко