Компанія запропонувала їй знижку на наступну поїздку в якості компенсації. Постраждала написала заяву до поліції.

У Києві водій служби таксі Bolt брутально та жорстоко обійшовся зі своєю клієнткою. Чоловік викинув жінку з машини та почав бити. У підсумку пасажирка опинилася на асфальті.

Як повідомляє "Київ Оперативний", за словами потерпілої, вона замовила машину о 21:14. А вже о 21:25 таксі прибуло майже за вказаним місцем. Щоправда, авто не доїхало 100 метрів.

"На моє зауваження, що позначка стоїть в одному місці, а таксі – в іншому, водій проїхав цих 100 метрів. Далі силою витягнув мене з машини, вдарив по обличчю і кинув на асфальт", – розповіла жінка.

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Жінка написала звернення до поліції. Крім того, пасажирка повідомила про інцидент у компанію Bolt. Там запропонували постраждалій як компенсацію промокод на наступну поїздку.

У мережі також з'явився запис камери спостереження. На кадрах видно, як чоловік витягає жінку з машини, б'є її та кидає на землю. Потерпіла намагається з ним боротися, однак таксист сідає в машину та їде геть. На початку ролику можна побачити фото вищевказаного водія таксі.

Наразі ні Нацполіція, ні компанія Bolt офіційно інцидент не прокоментували.

Нагадаємо, це уже не перший інцидент за участі водіїв таксі цієї компанії. Так, на початку червня стався ще один гучний випадок за участю водія Bolt. Тоді таксист накинувся на жінку з дитиною. А потім ще й забризкав пасажирку газовим балончиком. Згодом у компанії повідомили, що звільнили агресивного чоловіка.

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Автор: Вікторія Гордієнко