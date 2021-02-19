Жінка раптово загинула під час снорклінгу.

Під час відпочинку в Єгипті днями загинула громадянка України - мешканка міста Рівне.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє рівненське "Радіо Трек". Трагедія сталася під час снорклінгу - підводного плавання з трубкою й маскою.

Відомо, що жінка відпочивала разом з чоловіком. На момент трагедії він плавав разом з нею, однак вона раптово зникла з поля зору. На допомогу покликали рятувальників, але зберегти їй життя не вдалося.

Причини загибелі наразі встановлюються.

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Автор: УНІАН