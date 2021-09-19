Чоловік отримав п'ять вогнепальних поранень та помер на місці.

Громадянин Киргизстану, який загинув під час стрілянини у Затоці, працював охоронцем бару. Стрільцем виявився власник сусіднього пансіонату.

Про це пише Думська.

Трагедія сталася в барі на вулиці Золотий берег. 35-річний чоловік, який працював охоронцем у барі, отримав п'ять вогнепальних поранень - одне в обличчя, три в руку та одне в область серця. Саме поранення грудної клітини стало фатальним. Чоловік помер на місці.

За даними ЗМІ, стріляв власник пансіонату "Казка", який знаходився по сусідству, Андрій Ткачук. За його словами, він кілька разів вистрілив в металевий паркан, щоб випробувати мисливську рушницю Kel-Tec KS7.

Читайте такожТіло знайшли у петлі: на Одещині розслідують загадкову смерть молодого військовогоПід час затримання підозрюваний віддав правоохоронцям рушницю. За словами Ткачука, він не планував нікого вбивати й не знав, що за парканом хтось є.

Йому повідомили підозру за частиною 1 статті 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одесі затримали зловмисника, який на вулиці наніс важкі ножові поранення двом чоловікам.

Про бійку в правоохоронні органи повідомили очевидці. Встановлено, що потерпілі заступилися за працівницю магазину, яку ображав зловмисник. У відповідь на зауваження він вдарив перехожих ножем. Як з'ясувалося, ножові поранення отримали 32-річний одесит і його 53-річний товариш.

Автор: Анастасія Горбачова