Два члени банди вже отримали запобіжний захід. Інших двох розшукують польські поліцейські.

В пункті пропуску "Краківець" на українсько-польському кордоні затримали членів злочинної групи, які намагались вивезти двох українок до Польщі.

Про це повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Операція з розкриття банди тривала понад півроку. Як з'ясувалося, незаконний бізнес організували четверо українців. Двоє з них вербували дівчат на території України, обіцяючи високооплачувану роботу за кордоном, а двоє інших, що мешкали у Польщі, залучали їх до надання інтимних послуг у сусідній країні.

Для вербування зловмисники підшукували дівчат віком до 30-ти років, приємної зовнішності, з неблагонадійних сімей та із скрутним матеріальним становищем, в основному із західних областей України. Їм пропонували високі заробітки за, нібито, роботу в масажних салонах у Польщі. Крім того, організатори схеми також виготовляли українкам документи для виїзду за кордон.

Днями прикордонники спільно з працівниками міграційної поліції Тернопільщини завадили зловмисникам вивезти двох українок до Польщі через пункт пропуску "Краківець".

У двох членів угрупування - мешканців Івано-Франківщини, провели обшуки за місцем проживання.

Чоловікам повідомили про підозру у торгівлі людьми. Тернопільський міжрайонний суд відправив їх під цілодобовий домашній арешт до 25 серпня. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.

Двом іншим співучасникам, які наразі перебувають у Польщі, заочно оголошено про підозру за тією ж статтею Кримінального кодексу.

Дівчат, яких намагались вивезти до Польші, повернули додому.

Надалі українські правоохоронці у цій справі співпрацюватимуть із польськими колегами.

Як повідомлв УНІАН, у Львові німець вербував молодих жінок у сексуальне рабство. Обіцяв 15 тис. євро на місяць, житло, їжу і охорону. Шукав тих, хто опинився в скруті і дуже потребував грошей.

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