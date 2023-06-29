Злочинця понад шість років розшукував Інтерпол.

В Одесі затримали іноземця, який в заманив до РФ та примусив жебракувати жінку з дитиною. Як повідомляють у регіональному главку Національної поліції в Одеській області, 51-річного громадянина Молдови через Інтерпол розшукували шість років.

"Він був засуджений у Республіці Молдові до дев’яти років позбавлення волі за торгівлю людьми, у тому числі дітьми, та переховувався від правосуддя", - розповіли у поліції.

За інформацією правоохоронних органів Молдови, зловмисник шахрайським шляхом заманив до РФ свою співвітчизницю разом з її неповнолітньою дитиною. Там він роками примушував потерпілих займатися жебракуванням. В подальшому його було викрито, та у 2016 році у Молдові чоловіку винесли вирок – 9 років позбавлення волі. Злочинцю інкримінували злочини, передбачені ч. 2 ст. 165 та ч. 1 ст. 206 Кримінального кодексу Республіки Молдова.

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Але після винесення вироку зловмисник почав переховуватися від правосуддя своєї держави та був оголошений у розшук Міжнародною організацією кримінальної поліції.

Як з'ясували правоохоронці Одещини, чоловік перетнув кордон України та оселився в Одесі. Постійного місця проживання він не мав, нелегально влаштовувався на різноманітні підробітки та ретельно уникав того, щоб фігурувати в офіційній документації.

"Але 27 червня його було затримано за місцем тимчасового мешкання. Того ж дня було прийнято рішення щодо примусового повернення іноземця до країни походження, яке було негайно виконано. Злочинця передали представникам правоохоронних органів Молдови для виконання покарання, якого той сподівався уникнути", - наголошують у регіональному главку.

Торгівля дітьми - випадки в Україні

24 червня з’явилась інформація про те, що на Закарпатті затримали чоловіка, який продавав на органи у Європу маленьких дітей. Затримали чоловіка під час спроби вивести чергового малюка за кордон. Правоохоронці повідомили, що затриманий мав досвід роботи в освітніх закладах, та, спілкуючись з "потенційними продавцями", наводив аргументи, чому дитині потрібно виїхати з країни подалі від війни.

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