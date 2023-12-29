Ще 17 людей травмовано, п’ятьох госпіталізували.

У Львові внаслідок ракетного удару загинув відомий спортсмен Bіктор Кобзистий. Про це повідомив очільник управління спорту Львівської міської рад Антон Нікулін.

"Cьогодні під час підступного обстрілу рашистськими ракетами нашого міста загинув Bіктор Кобзистий — український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу", - зазначив він.

Раніше у Львівській обласній військовій адміністрації поінформували, що внаслідок вибуху на вулиці Гната Хоткевича загинув 44-річний чоловік, 17 людей травмовано. Пʼятьох людей госпіталізували. Більшість потерпілих отримали поранення через вибите вибуховою хвилею віконне скло.

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За інформацією кореспондента УНІАН, від вибуху повилітали вікна у будинках, які розташовані за кілька сотень метрів від епіцентру вибуху.

"Було дуже гучно і страшно, - говорить місцева жителька. - Ми ще спали, раптом почули звуки роботи ППО - і гучний вибух. У чому були з сином та мамою вибігли в загальний коридор, руки тремтять досі. В моїй трикімнатній квартирі на восьмому поверсі немає жодного вцілілого вікна, навіть дверцята на меблях повідлітали".

Біля пошкоджених будинків працюють правоохоронці, військові та медики. Розгорнули штаб допомоги – у наметах видають гарячий чай, воду, можна взяти печиво. Місце, куди впали уламки збитої ракети, обгородили.

У дворі також багато припаркованих автомобілів – у деяких вибиті вікна, інші – вщент згоріли. Біля одного із автомобілів чоловік затягує вікно плівкою.

"Мені пощастило, лише лобове скло вилетіло, - розповідає він. - А от там навпроти у сусіда геть авто згоріло".

Інша жінка зізнається, що ніколи не ходила в укриття під час повітряної тривоги, бо його у цьому районі просто немає.

"А куди бігти? В підвал? Щоб панельний будинок склався, наче картковий і поховав під завалами усіх заживо? У школи не пускають – кажуть, там лише для дітей, у церкві, що поруч, було укриття. Але чесно кажучи, навіть не знаю, чи воно там зараз відчинене. Особливо вночі", - говорить жінка.

Мешканка будинку, що за кілька сотень метрів, теж прийшла подивитися на наслідки атаки.

"У мене слава Богу, все ціле, а от у сусідів вікна повилітали. Особливо старі дерев'яні, не пластикові. Але штукатурка на балконі трохи обсипалася, і вікно у кімнаті відчинилося під час вибуху", - розповіла львів'янка Ольга Кушнір.

У Львівській обласній військовій адміністрації повідомляють, що минулої ночі російські окупанти атакували область 14 дронами "Shahed" та 15 ракетами. Вісім дронів та 10 ракет збили сили ППО. Деякі ракети влучили в одне з промислових підприємств Львова.

Масована атака по Україні 29 грудня: що відомо

Сьогодні вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетну і дронову атаку по Україні. Усього російськими окупантами було запущено 158 повітряних цілей. Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 114 цілей.

Влучання зафіксовані у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах.

Наразі відомо про загибель 18 людей, ще 132 – поранені.

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