Побиттям школярки зацікавилися правоохоронці.

В Олександрівці Кіровоградської області 8-класник накинувся з кулаками на однокласницю. Інцидент стався у школі №1.

Про це повідомляє "Точка доступу".

Хлопець завдав дівчині кілька ударів ногами по тілу та бив кулаком по голові. Побиття школярки фільмували її однокласники й оприлюднили ролик у Мережі.

Читайте такожУ Полтавській області 8-річна дівчинка опинилася в реанімації з отруєнням таблеткамиНа відео видно кілька жорстоких ударів. Дівчинка не намагалася агресувати у відповідь. Невідомо, що саме спровокувало інцидент.

За школярку ніхто не заступився. За кадром чутно лише сміх публіки.

Начальник відділу ювенальної превенції Нацполіції в Кіровоградській області Сергій Бочарніков повідомив, що батьки та адміністрація школи не зверталися до поліції з цього приводу. Водночас поліція перевіряє факт побиття дівчини.

"Нapaзі пpoвoдиться пepeвіpкa зa цим фaктoм, aджe нeoбхіднo встaнoвити oсoби дітeй, який цe клaс, і щo кoнкpeтнo стaлoся. Якщo тaм дійснo є тілeсні ушкoджeння, які дитинa завдала іншій дитині, тo відoмoсті внeсуть дo ЄРДР. Якщo нe будe пpeтeнзій oдне дo oднoгo, тo всe ж тaки тaкий фaкт є, він був oпpилюднeний, тoму пoліція вживaтимe зaхoдів aдміністpaтивнoгo впливу щодо бaтьків", — зaзнaчив Бoчapнікoв.

Увага! Відео містить сцени насильства!

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада в одеській школі №111 просто під час уроку на учнів обвалилася стеля.

Школярі перебували у приміщенні, коли стеля раптово обвалилася. Згодом учні почали поширювати відео з місця події.

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Автор: Марта Гичко