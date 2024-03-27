ЗМІ дізналися резонансні деталі подвійної трагедії в пологовому.

У Костопільському пологовому будинку, що у Рівненській області, загадково під час пологів померло немовля. Потім померла і мати.

Як йдеться у матеріалі OBOZ.UA, 35-річна Ганна Данильчук мала народити 15-16 березня. Це була четверта вагітність жінки і вона проходила без жодних ускладнень.

Напередодні у Facebook жінка опублікувала фото останнього УЗД. Ганна писала друзям, що за місяць вони зможуть привітати її з народженням сина.

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У сім'ї вже зростають троє: молодшому синові 10 років, старшому – 17, а середній доньці – 15 років. Четвертий малюк був бажаним для подружжя. Перед пологами жінку поклали до Костопільської багатопрофільної лікарні. Пологи розпочалися 19 березня приблизно о 18-й.

Свекруха Тетяна пригадала, що Ганна повідомила про початок пологів чоловіку, але вмовила його не їхати до пологового, а відпочити напередодні зустрічі із сином.

Близько 22-ї години чоловік побачив, що до одного з месенджерів Ганни хтось заходив, але турбувати своїм дзвінком дружину не став. Ніч пройшла без дзвінків з радісною звісткою. Вранці чоловік помчав до лікарні.

"І тільки там йому повідомили, що дитина народилася, але, на жаль, померла. А його дружина у реанімації. Він кинувся туди, та його не пустили. Не пустили й маму Ані, яка також приїхала до лікарні", – каже Тетяна.

З'ясувалося, що чотири години Ганна не могла народити. Лікарі ухвалили рішення про кесарів розтин. Чому це не зробили раніше, ніхто не пояснив. Під час кесаревого з'явився на світ хлопчик вагою 3 кг 900 г. Проте прожила дитина лише 15 хвилин. У довідці, виданій рідним, написано, що дитині проводили реанімаційні дії 40 хвилин.

"У довідці про смерть написано діагноз – "гіпоплазія легень". Хоча патологоанатом нам казав, що з легенями було все нормально, вони були рожевого кольору", – каже Тетяна.

Цей діагноз можна діагностувати ще на ранніх термінах вагітності. Але ніхто з медиків нічого подібного під час вагітності Ганни не помічав.

Під час операції у Ганни відкрилася кровотеча, кров не могли зупинити. Викликали бригаду лікарів. Жінці видалили матку, привезли кров для переливання, препарати для згортання. Жінку ввели у штучну кому та перевели до реанімації.

Транспортувати Ганну в обласну лікарню було неможливо, до неї приїхали рівненські медики.

"Нам говорили, що прогноз позитивний, вона просто перебуває у штучній комі. А від інших людей, які цікавилися станом невістки безпосередньо в реанімації, ми чули, що Аня не виживе", – каже Тетяна.

22 березня жінку вивели з коми, до неї пустили чоловіка. Ганна розплющила очі й сказала: "Я не змогла сама народити сина". З останніх сил стиснула руку чоловіка, з'явилися сльози.Увечері, близько 22-ї години, Ганна померла. Про її смерть рідним не повідомили.

"Я вранці у суботу вирішила зателефонувати до лікарні. Запитала, як там Ганна, а мені кажуть, що ввечері вона померла. Я кілька разів їх питала: "У скільки це сталося? Коли вона померла?" А вони не відповідали, казали, що лікар прийде, у нього спитайте. Потім я сама вже зателефонувала синові й сказала йому", – згадує свекруха.

У лікарні висловили співчуття, вибачились за те, що сталося. Проте скопіювати обмінну картку жінки родичам не дали. Обставини двох загадкових смертей залишаються невідомими. Без матері залишилися троє дітей. Наймолодшому викликали швидку після того, як він дізнався, що мами більше нема.

Після цієї трагедії виконувач обов'язків мера Костополя Давид Дідух заявив, що з головним лікарем цієї лікарні Романом Товарницьким контракту не буде продовжено. З 28 березня його буде звільнено. Зараз він у відпустці. Ніхто у лікарні трагедію не коментує.

Поліція Рівненської області відкрила кримінальне провадження за ст. 140 КК України – неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Винному загрожує до трьох років позбавлення волі.

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В медичному закладі стан жінки погіршився, і лікарі провели кесарів розтин, під час якого вилучили мертву дитину. Породілля померла на операційному столі, попередньо - від набряку легень.

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