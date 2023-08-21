Нападникам загрожує до 10 років тюрми.

Солом’янський районний суд Києві обрав запобіжний захід виконавцям замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.

На час досудового розслідування вони перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави. Наступні десять років чоловіки можуть провести у в’язниці, повідомили у поліції Києва.

Зловмисниками виявились раніше судимі чоловіки, яким 27 та 31 рік. Їм повідомлено про підозри за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України - готування до злочину, нанесення тяжких тілесних ушкоджень групою осіб або вчинене на замовлення.

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Наразі слідчі з’ясовують особу замовника нападу.

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Як повідомляв УНІАН, чоловіків, які готували замах на Сокура, затримали 17 серпня. Це сталося в той момент, коли підозрювані з підготовленими битами вже направлялись у бік Сокура, який саме виходив з під’їзду свого будинку.

Окрім бит, у нападників знайшли фото посадовця та його авто. На думку поліції, це вказує на замовний характер злочину.

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