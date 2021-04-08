За словами підозрюваного, він не зміг втриматися, щоб не накинутися на пенсіонера, який був його вітчимом.

Житель Одеської області, кілька місяців тому звільнившись з місць позбавлення волі, побив і задушив на вулиці літнього чоловіка, який був його вітчимом.

Читайте такожВ Одесі під колеса поїзда стрибнула 81-річна жінкаЗа інформацією Одеського районного управління поліції №2, тіло 74-річного пенсіонера з Усатівської сільської громади знайшли місцеві жителі. Того ж дня правоохоронці затримали його 47-річного пасинка.

Виявилося, пасинок нещодавно повернувся з в'язниці, жив у вітчима, але постійно з ним конфліктував. В результаті пенсіонер вигнав чоловіка з дому.

У день вбивства пасинок побачив вітчима на вулиці, напав на нього, побив і задушив.

"Чоловік своєї провини не заперечує і зізнається: конфліктував з вітчимом часто та був злий на нього, тому, побачивши, як той повертається додому з магазину, не втримався, щоб не накинутися на нього", - розповіли правоохоронці.

За результатами попереднього розслідування фігуранту поліцейські повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловікові загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Комолова